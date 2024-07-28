«جولياث» يفاجئ الجميع في «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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فجّر «جولياث» مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد، مسجلاً زمناً قدره 2.27.43 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن «بلوستوكنج» لـ«جودمونت»، بقيادة الفارس روسا ريان، وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وجاء في المركز الثالث «ريبلز رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما شهدت الأمسية تألق خيول الإمارات، إذ حقق «القدرة» لجودلفين لقب «بات إيدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.28.93 دقيقة وبفارق طوليين وربع الطول عن «نيو سنشري» لـ«قطر ريسنج» بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وأضاف «النجم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الانتصار الثاني باقتناصه لقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1.44.09 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «شون»، بقيادة الفارسة سافي أوزبورن، وإشراف المدرب جيمي أوزبورن.

وفي باقي الأشواط ظفرت «سيمرينج» لـ«الشقب ريسنج» بلقب «برينسيس مارجريت ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب أولي سانجستر، مسجلة زمناً قدره 1.15.17 دقيقة، وبفارق رقبة عن «بيتي كلوفر»، بقيادة الفارسة جورجيا دوبي، وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون.

كما خطفت «فريندلي سول» لقب «فاليانت ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 1.40.21 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «دوم»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس.

ومن جانب آخر ظفر «ألف ليلة» لـ«شادويل» بلقب «يورك ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، والذي أقيم على مضمار «يورك» بإنجلترا، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 2.20.36 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «كينجز جامبت» لمحمد جابر، بقيادة الفارس كالوم شيبرد، وإشراف المدرب هاري شارلتون.

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