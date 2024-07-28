21 خيلاً تتنافس على لقبي كأس الوثبة في فرنسا وبولندا

المصدر: باريس /وارسو - البيان

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يحتضن مضمارا لا تست في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وسلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، تشارك فيهما 21 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق لدولة الإمارات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتتنافس 14 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري منجالي دالبريه لمسافة 1900 متر، على مضمار لا تست الفرنسي، ويتصدر الترشيحات «ياسات» لياس إدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين وقيادة لوكاس ارماند، وسبق لابنة «عريم» الحلول ثانية في سباق بري بريزدنت ييقس بلانتان في تولوز.

وينافس على اللقب المهرة «حماية» أيضاً لياس لإدارة السباقات، بإشراف دي جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل، وتشارك ابن «منجز» في السباقات للمرة الأولى، وهناك «ريتش إن لوف» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة أنتوين كراستوس، وتنحدر من نسل «أزادي». ومن جهة أخرى، يجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز، جائزة بيشورا لمسافة 2000 متر، 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على مضمار سلوزفيك العشبي في بولندا، أبرزها المهرة «ليلى دو فيالتييه» للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف تي سي باولاك وقيادة كي مازور. وكانت «ليلى دو فيالتييه» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمنحدرة من نسل «إف البحر»، والفرس «فوشيا دو فيالتييه»، قد حققت الفوز في مشاركتها الوحيدة بلقب سباق لمسافة 1400 متر، متفوقة بفارق 0.75 طول، وبزمن قدره 1:35:80 دقيقة.

منافسة

وينافس على اللقب المهر «اليفيشن الموري» لاتش آر كوخ، وجي كي جريزجورسكي، بإشراف تي إم كاسبرزايك، وقيادة إم سيرنس، والذي حقق الفوز بسباق لمسافة 1600 متر، متفوقاً بفارق 1,25 طول، ومسجلاً 1:50:00 دقيقة.

كما ينافس على اللقب «الثاقب» لسعد المخيني بهوان، والأمهار «بايرون دو غزال» لعبد الحميد الفراج، و«إهمز» لويزنويسكي وجاور زويسكي، و«إتش إم الفايز» لاندري جايكي سيشنزكي، والمهرة «المامونية» لإسطبلات الهيفي.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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