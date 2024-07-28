«سيلفر نوت» لجودلفين يستهدف لقب «بولينغ غرين ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يسعى النجم «سيلفر نوت» لجودلفين، إلى مواصلة التألق في السباقات الأمريكية، خلال مشاركته فجر الاثنين في سباق «بولينغ غرين ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثانية»، الذي سيقام على مضمار «ساراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال آبلبي: «حقق «سيلفر نوت» انتصارين من مشاركتين، منذ انتقاله إلى المسافات المتوسطة هذا العام، إنه يتدرب بشكل جيد في «ساراتوغا»، ويبدو أن هذه فرصة جيدة للفوز بسباق مصنف آخر، ويحمل وزناً أعلى من جميع المشاركين، لكنه يخوض هذا السباق في جاهزية رائعة، ويبدو أنه الحصان الأقرب للفوز».

السباقات الفرنسية

ومن جانب آخر، تخوض المهرة «روكين سوينغ» لجودلفين غمار سباق «بري دي بسيش» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيقام على مضمار «دوفيل» في فرنسا، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، فيما سيشارك «جويت أبنس» لجودلفين في شوط «بري دو كاروسيل» لمسافة 3000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

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