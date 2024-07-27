21 خيلاً تتنافس على لقبي كأس الوثبة في فرنسا وبولندا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمارا “لا تست دو بوش” الفرنسي، و"سلوزفيك" في العاصمة البولندية وارسو، غدا الأحد منافسات قوية في سباقين لكأس الوثبة "ستاليونز"، بمشاركة 21 خيلا عربية أصيلة.

ويقام السباقان برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتتنافس 14 مهرة في عمر 3 سنوات على لقب كأس الوثبة "ستاليونز"، جائزة "بري منجالي دالبريه"، لمسافة 1900 متر على مضمار "لا تست" الفرنسي، وتتصدر الترشيحات "ياسات" لياس إدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة لوكاس أرماند.

وضمن دائرة المنافسة على اللقب المهرة "حماية" لياس لإدارة السباقات أيضا، بإشراف دي جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل، و"ريتش ان لوف" لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة انتوين كراستوس.

وتشارك 7 خيول في عمر 3 سنوات في سباق كأس الوثبة "ستاليونز"، جائزة "بيشورا" لمسافة 2000 متر، على مضمار "سلوزفيك" العشبي في بولندا، أبرزها المهرة "ليلى دو فيالتييه" للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف تي سي باولاك وقيادة كي مازور.

وينافس على اللقب المهر "اليفيشن الموري" لاتش آر كوخ، و"جي كي جريزجورسكي"، بإشراف تي ام كاسبرزايك، وقيادة أم سيرنس، و"الثاقب" لسعد المخيني، والأمهار "بايرون دو غزال" لعبد الحميد الفراج، و"إهمز" لويزنويسكي وجاور زويسكي، و"اتش أم الفايز" لاندري جايكي، والمهرة "المامونية" لإسطبلات الهيفي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز