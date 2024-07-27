7 خيول تتنافس على كأس الوثبة في البرازيل اليوم

المصدر: ساو باولو - البيان

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يستضيف مضمار سيداد جارديم، بنادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ للأمهار والمهرات العربية الأصيلة، برعاية النسخة 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

ويجتمع للسباق المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، 7 خيول، فازت جميعها بالسباقات من قبل، لكن المرشح المفضل هو «أوزيماندياس راش»، وينافس على اللقب «باشونا دو راش» لريكاردو جميل صليبا، وقيادة ايدفالدو سيلفا، بإشراف لوكاس كوينتانا، و«آر جي الباك» بقيادة دانيلو نوفايس.

فيما تقود الفارسة البرازيلية الشهيرة جين ألفيس، الفرس «آر جي كاليفا» صاحبة الانتصارات المتتالية، وكلاهما لكلاديو روبرتو غيماريش ريباس، بإشراف استانيسلاو بتروشينسكي.

وهناك «أوميجا راش» بقيادة غابرييل سانتانا، و«فلوريد راش» بقيادة ارييل ويلنتون، و«نورمانديا راش» بقيادة راميلي فيانا، وجميعها للملاك أجروبيكوريا دو شابا ومزرعة راش، بإشراف المدرب لوكاس كوينتانا.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز».

والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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