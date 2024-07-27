«ريبلز رومانس» لجودلفين يواجه «أوغست رودان» مجدداً في «كينج جورج السادس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، عصر اليوم، نحو مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا.

حيث ينطلق سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 9 خيول .

وسيواجه «ريبلز رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مجدداً النجم «أوغست رودان» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، إذ كان آخر سباق جمع النجمين هو شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» خلال أمسية كأس دبي العالمي الذي أقيم شهر مارس الماضي، وحقق لقبه «ريبلز رومانس» الذي توج أيضاً بلقب «كأس سمو الأمير» في دولة قطر الشقيقة، ولقب «شامبيونز آند شاتر كب» في هونغ كونغ هذا العام.

كما سيمثل الإمارات في هذا الشوط أيضاً «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

سباق تاريخي

وقال المدرب شارلي آبلبي: «من الرائع أن نشارك في مثل هذا السباق التاريخي، يبدو أن هناك الكثير من القوة والعمق في نسخة هذا العام من السباق، ولكننا سعداء للغاية بتحضيرات (ريبلز رومانس)».

وأضاف : «لقد اكتسب سمعة طيبة على الساحة الدولية، والشيء الوحيد الذي ينقصه في سيرته الذاتية هو الفوز بسباق من الفئة الأولى في إنجلترا، والفرصة تبدو مواتية الآن لسد هذه الفجوة وقد خرج من مشاركته في هونغ كونغ بحالة جيدة».

وواصل قائلاً: «(ريبلز رومانس) حصان غير معقد للغاية هذه الأيام ومحترف بحق، وموسمه الجاري لم يشهد خسارة أو مشكلات حتى الآن ونشعر بأن فرصته كبيرة في السباق».

بداية المشاركات

وستكون بداية المشاركات الإماراتية، ابتداء من الشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 7 خيول أبرزها «المسبار» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

فيما سيشهد الشوط الثاني «برينسيس مارجريت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 8 مهرات أبرزها «أليس فيرفاكس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كيفن ريان، «ماندورا» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدربين سايمون و إد كريسفورد.

الشوط الثالث

تشارك «ديفوتد كوين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في الشوط الثالث « فاليانت ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة».

وقال المدرب شارلي آبلبي: «(ديفوتد كوين) حصلت على فترة راحة جيدة منذ سباق «يورك» ونشعر بأنها جاهزة للارتقاء إلى مستوى سباقات الفئة الأولى، ستخوض هذا السباق بعد استعدادات جيدة ونتطلع لرؤية كيفية أدائها في هذا السباق».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر مشاركة 18 خيلاً أبرزها «سمرقند» لسالم راشد بن غدير، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، فيما سيشارك «القدرة» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في الشوط السادس «بات إيدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم».

وقال المدرب شارلي آبلبي: «(القدرة) يجلب معه الخبرة لسباق «بات إيدري ستيكس» وأعتقد بأن زيادة المسافة إلى سبعة فيرلونغ يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التحسن. لقد قدم أداء قوياً في سباق كوفنتري ستيكس ويبدو منافساً قوياً مع زيادة المسافة».

كما سيشهد الشوط السابع لمسافة 1600 متر مشاركة «النجم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

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