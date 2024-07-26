7 خيول تتنافس على كأس الوثبة غداً في البرازيل

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "سيداد جارديم"، في نادي "الجوكي كلوب" في ساو باولو بالبرازيل غداً السبت، فعاليات سباق كأس الوثبة "ستاليونز" للأمهار والمهرات العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتشارك في السباق 7 خيول في عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متراً، وسبق لها الفوز بالسباقات من قبل.

ويتصدر الترشيحات “أوزيماندياس راش”، بقيادة روبيرلي فيانا، و"باشونا دو راش" لريكاردو جميل، وقيادة ايدفالدو سيلفا، بإشراف لوكاس كوينتانا، و"آر جي الباك" بقيادة دانيلو نوفايس.

وتقود الفارسة البرازيلية الشهيرة جين الفيس الفرس "آر جي كاليفا" صاحبة الانتصارات المتتالية بإشراف استانيسلاو بتروشينسكي.

وضمن دائرة السباق تتنافس "اوميجا راش" بقيادة جابرييل سانتانا، و"فلوريد راش" بقيادة أرييل ويلنتون، و"نورمانديا راش" بقيادة راميلي فيانا، وجميعها للملاك أجروبيكوريا دو شابا ومزرعة راش، بإشراف المدرب لوكاس كوينتانا.

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