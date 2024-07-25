"العين للفروسية": أجندة نشاط الموسم الجديد تبدأ مطلع نوفمبر و 4 سباقات في رمضان

المصدر: وام

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أعلن نادي العين للفروسية والرماية والجولف استعداده لاستقبال الموسم الجديد، من خلال التجهيزات الشاملة في جميع المرافق والمنشآت استكمالاً للنجاح الذي حققه في المواسم الماضية.

كما أعلن عن تنظيم 4 سباقات في رمضان ضمن رزنامة الموسم الجديد للنادي والتي تتضمن 14 سباقاً.

وتنطلق سباقات مضمار العين يوم الجمعة 1 نوفمبر المقبل، ويدشن مضمار جبل علي موسمه يوم السبت 2 نوفمبر، بينما تنطلق أول السباقات بمضمار "ميدان" يوم الجمعة 8 نوفمبر، فيما ستكون انطلاقة الموسم من مضمار أبوظبي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، ويليه مضمار الشارقة يوم الأحد 27 أكتوبر.

وأكد سعادة محمد راشد الناصري مدير عام النادي أن نادي العين للفروسية والرماية والجولف بدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة يحرص على تطبيق أفضل المعايير والممارسات في تنظيم واستضافة السباقات، بما يتماشى مع أهدافه التطويرية لتحقيق تطلعات جماهير النادي والجهات الأخرى التي تحرص على تنظيم فعالياتها في منشآت النادي المتطورة والحديثة.

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