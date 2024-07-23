مربط دبي يتصدر جولة الجياد العالمية الخامسة في هولندا بـ4 ألقاب

المصدر: فالكنسوارد - البيان

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رفع مربط دبي للخيول العربية مساء أول أمس بقاعة لونجينز توبس أنترناشينال بمدينة فالكنسوارد الهولندية، مقدار إنجازاته البطولية في ثاني مشاركة له في الموسم الخارجي، معززاً المكانة الدولية للإمارات بتربعها على المركز الأول في ختام الحدث العالمي الجديد.

وتعتبر هذه المشاركة أيضاً ثاني محطة من جولة الجياد العربية في القارة الأوروبية، والمحطة الخامسة ضمن هذه السلسلة العالمية المستجدة من البطولات الهادفة إلى الرفع من مستوى الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، وتشجيع المهتمين بتربيتها وإنتاجها وتطويرها عبر العالم.

وتمكن مربط دبي من لفت الأنظار، والتألق ضمن مشهد تنافسي مثير، يليق بأهمية جولات الجياد العربية العالمية، التي ما لبثت تؤكد مكانتها، كوجهة تنافسية دولية، تحقق جولة بعد أخرى قوة هذا المشروع الفروسي النبيل، الذي يعتبر إضافة نوعية لخدمة الخيل العربية الأصيلة. واحتل مربط دبي موقعه القيادي خلال الإقصائيات بالمنافسات وفي ختام البطولة، محرزاً لقباً ذهبياً و3 ألقاب فضية، ليتصدر الفائزين بألقابها، ويقود مع مربط عجمان ومربط البداير دولة الإمارات لتتربع على المركز الأول.

وأحرز مربط دبي، بلا منازع، لقباً ذهبياً ثميناً مع البطلة المتميزة، صاحبة الإنجازات الصارمة، المهرة اليافعة دي نجلاء، وهي من الفحل العالمي دي سراج والفرس المنتجة إيلي فلامينكا، مؤكدة جدارتها العالمية بتحدٍّ بطولي متصاعد عبرت عنه بتجاوزها حاجز معدل النجوم بتحقيقها 93.21 نقطة.

ونافست المهرة النفيسة الواعدة وصاحبة السجل اللامع دي نفايس، وهي من فحل الإنتاج العالمي الأحدث دي سراج ومن الفرس دي دانات، نافست وأحرزت لقباً فضياً بعد أن تصدرت مجموعتها في الإقصائيات باقتدار محققة 92.07 نقطة. وعلى غرار دي نفايس تمكن المهر الجميل الحامل لأسرار مستقبل الإنتاج العالمي دي بركان، وهو من فحل الإنتاج العالمي المتميز إف إيه إل رشيم ومن الفرس العالمية دي عجايب، تمكن من إحراز لقب فضي ثانٍ لمربط دبي، بعد أن تصدر بدوره مجموعته في الإقصائيات بمعدل 92.14 نقطة.

وعمق المهر اليافع الواعد كذلك بمواصفاته المتطورة باستمرار، المهر دي شخر وهو من الفحل الحيوي دي شخاط والفرس العالمية دي شامخة، رصيد مربط دبي مسجلاً عقد الهاتريك الفضي بعد تصدره مجموعته برصيد 92.21 نقطة.

التألق الإماراتي الذي قاده مربط دبي في الجولة العالمية الخامسة للجياد العربية، أكده مربط عجمان المملوك لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وذلك بإحرازه لقباً ذهبياً ولقباً فضياً. ونالت اللقب الذهبي الفرس ع ج كايا وهي من الفحل ع ج كفو والفرس ع ج ع كابريس.

وأضافت لقباً فضياً لمربط عجمان الفرس بساندراسيتيموسييلو وهي من الفحل عجمان منيسيون والفرس إم إي سكارليت. وعمق الفحل سيف البداير المملوك للشيخ محمد بن سعود القاسمي، الإنجاز الإماراتي في البطولة، وهو من الفحل العالمي إي إيه إكسكاليبر والفرس نسج المرخيصة محرزاً لقباً فضياً. فيما كان للإنتاج الإماراتي للمنتج الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي مالك مربط الإمارات بصمة الملوك، وذلك بإحراز الفحل إي إس حرير المملوك لمربط الصقران ذهبية بطولة الأفحل، وهو من الفحل ع ج دينار والفرس تي إف ماغنومز ماجيك.

وبذلك اكتمل للإمارات بقيادة مربط دبي مجد المركز الأول إنجازاً وإنتاجاً في الجولة الخامسة للجياد العربية العالمية بهولندا، والتي تسير بخطى وتيرة نحو أهدافها النبيلة في خدمة الخيل العربية الأصيلة.

طفرة جديدة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الجديد للمربط وللإمارات في المحطة الجديدة من جولة الجياد العربية العالمية في هولندا، منوهاً بأهمية هذه السلسلة العالمية المستحدثة. وقال التوحيدي: «جولة هولندا محطة جيدة أكدت مكانة مربط دبي القيادية والمركز الأول الذي تحتله الإمارات عالمياً بين المتنافسين في إنتاج الخيل العربية الأصيلة، والوفاء لخدمتها وتحمل المسؤولية النبيلة في المحافظة عليها وتطويرها.

ولا يزال في جعبة مربطنا الكثير مما يقدمه لخدمة الخيل العربية ورفع راية الإمارات عالمياً عالياً في هذا المجال. عملنا لا يتوقف في تحقيق الإنجازات الوطنية، والمحافظة على القيادة الإنتاجية المتميزة لمربط دبي. ونحن نتأهب لطفرة جديدة سطرتها خيولنا المنتجة البطلة، وتحمل مشعلها خيول واعدة بكثير من الخير الذي يزيد أكثر في تحقيق الأهداف السامية. لقد وضعنا الأسس الصلبة للإنتاج المتميز الذي ينتشر في العالم، بمواصفات متقدمة يمكن القول إنها تعبر عن الأهداف التي تحققت فعلاً».

هنيئاً للإمارات

وعبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن ارتياحه البالغ للنتائج المتميزة التي حققتها خيول المربط في البطولة الخامسة من جولة الجياد العربية العالمية، مشيداً بالمستوى التنظيمي الجيد في المحطة الهولندية الجديدة. وقال المرزوقي: «البطولة جيدة تنظيمياً وتنافسياً، والنتائج جيدة رغم أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكننا سعداء بمركزنا الأول كمربط منافس، وكمجموعة وطنية تضع نصب عينيها تصدر الدول المشاركة. كل المتابعين يرون في إنتاجنا ركناً حصيناً من أركان الإنتاج العالمي المستقبلي للخيل العربية الأصيلة. ونحن نبذل كل الجهود لكي نكون عند حسن ظن أوساط خبراء الخيل العربية. نحن فخورون بالإنجازات المستمرة وهنيئاً للإمارات بهذا النجاح المتجدد».

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