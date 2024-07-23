«قفز الحواجز» يتألق في بطولة «شارد الدولية» قبل الألعاب الأولمبية

المصدر: لندن - وام

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حقق منتخب الفروسية لقفز الحواجز نتائج إيجابية في بطولة «شارد الدولية» فئة النجمة والثلاث نجوم، التي اختتمت أول من أمس في العاصمة البريطانية لندن، ضمن معسكره الحالي في آخر محطات الاستعداد قبل المشاركة في أولمبياد «باريس 2024».

ويقام معسكر الإعداد في لندن بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وحقق الفارس عبدالله المري المركز الرابع في شوط الجائزة الكبرى فئة الثلاث نجوم على حواجز تم تصميمها بارتفاع 155 سم، وفاز الفارس علي الكربي بالمركز السادس في الشوط الرئيسي المؤهل للجائزة الكبرى فئة الثلاث نجوم على حواجز تم تصميمها بارتفاع 145 سم، وعمر المرزوقي بالمركز السابع في الشوط الرئيسي فئة الثلاث نجوم المؤهل للجائزة الكبرى على حواجز تم تصميمها بارتفاع 150 سم.

وغادر فرسان المنتخب إلى باريس أمس لتفعيل البطاقات الأولمبية الخاصة بالمشاركين، ثم العودة إلى لندن لاستكمال الاستعدادات خلال الأسبوع القادم، قبل التوجه مجدداً إلى باريس استعداداً لخوض المنافسات مطلع الشهر المقبل ببطولة الفرق.

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