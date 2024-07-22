«بويت ماستر» نجم «مينستريل ستيكس» في إيرلندا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «بويت ماستر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بلقب سباق «مينستريل ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» في ختام مهرجان «الأوكس الإيرلندي» الذي أقيم على مضمار«ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس سام جيمس، وإشراف المدرب كارل بيرك.

وأضافت «رويال دريس» لسعيد بن منانه الانتصار الإماراتي الثاني، باقتناصها لقب «ميدو كورت ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب جيمس تيت.

كما شهدت الأمسية حضوراً متميزاً لمضمار وإسطبلات جبل علي عبر رعايتهما الشوط الثاني «مضمار وإسطبلات جبل علي أنجلسي ستيكس» لمسافة 1300 متر «الفئة الثالثة»، والتي ظفرت به «بابوش» لـ«جودمونت»، بقيادة الفارس كولن كين، وإشراف المدرب جير ليونز.

وتقدم محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه المستمر للسباقات المحلية والعالمية الذي تجلى بشكل كبير عبر رعايتهم للشوط الثاني.

وأضاف الأحمد في تصريحات لـ «البيان»، أن هذه الرعاية تأتي عقب رعايتهم لشوط «مضمار وإسطبلات جبل علي داش ستيكس» ضمن أمسية الـ«ديربي الإيرلندي» أواخر الشهر الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيس للمضمار الأصفر تقوية العلاقات وتوطيد التعاون، إضافة إلى تبادل الخبرات مع المضامير العالمية كافة، ومن بينها مضمار «ذا كرا» العريق في إيرلندا.

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