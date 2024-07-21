«يو جوت تو مي» تخطف الأضواء في «الأوكس الإيرلندي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «يو جوت تو مي» بلقب سباق «الأوكس الإيرلندي» المخصص للمهرات لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس هيكتور كراوتش وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلة زمناً قدره 2.32.61 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كونتنت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

كما ظفرت «بيليفنج» بلقب شوط «سافاير ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جورج بووي، مسجلة زمناً قدره 57.96 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بيوتفل دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كارل بيرك.

وخطف «تاور أوف لندن» لقب شوط «كرا كب» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3.01.60 دقائق وبفارق طول وربع طول عن «جروسفينور سكوير» بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

من جانب آخر، اقتنص «إيليت ستاتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب سباق «هاكوود ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، الذي أقيم على مضمار «نيوبري» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 1.09.49 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ليك فورست» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

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