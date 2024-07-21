إصابة الجواد تبعد الألمانية كليمكه عن الأولمبياد

المصدر: برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني للفروسية، أمس، أن الفارسة الألمانية إنجريد كليمكه لن تتمكن من المشاركة في مسابقة الترويض ضمن منافسات الفروسية بأولمبياد باريس بعد إصابة جوادها فرانزيسكوس.

استبدال

وتم استبدالها في الفريق بالفارس زونكه روتنبرجر وجواده فيندي، حيث سيعملان كبديلين.

وكانت كليمكه، التي فازت بميداليتين ذهبيتين في مسابقة الحدث، تأهلت للمرة الأولى للمشاركة في مسابقة الترويض.

وقالت كليمكه (56 عاماً) في بيان: «أنا حزينة للغاية وما زلت لا أصدق ما حدث». وتقام منافسات الفروسية في أولمبياد باريس في الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل على أرض قصر فرساي.

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