«أميرة الزمان» تحلّق بكأس الوثبة في مضمار نيوبري

المصدر: نيوبري (بريطانيا) - البيان

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حلقت المهرة «أميرة الزمان» للنجيفي ريسنج المحدودة، بإشراف جيمس أوين وقيادة ماركو غياني، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 6 آلاف جنيه إسترليني، والذي أقيم أول من أمس بمضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة برعاية النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، برعاية مهرجان سموه العالمي.

واجتذب السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة 4 من نخبة الخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تصنيف صفر إلى 90، بعد انسحاب المرشح الأول، المهر «متوهج عذبة» لعذبة ريسنج، مما ترك المجال واسعاً وأكثر إثارة وتكافؤاً بين المتنافسين، للفوز بالسباق.

وتصدرت «أميرة الزمان» السباق منذ البداية، وظلت محافظة على مركزها حتى الوصول إلى خط النهاية بالرغم من المحاولات المستميتة التي قام بها وصيفها الجواد «ويند اوف فورتشيون» لديبوره ميلهولف، بقيادة بات دوبس، لتتفوق بفارق 1.25 طول، ومسجلة زمناً وقدره 2:16:43 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «بارمر انجل» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة شارلي برايس.

تطور

وقال الفارس ماركو جياني: لقد تحسنت كثيراً منذ السباق الأخير، لقد كان أداؤها جيداً حقاً لأن السباق كان أسرع قليلاً من المنافسة السابقة في يارموث، وكان لدينا بضعة أمتار إضافية لنقطعها لكنها حافظت على قوتها وقاتلت، أعتقد أنها يجب أن تكون على ما يرام في الديربي.

من جانبه، قال المدرب جيمس أوين، صاحب المركزين الأول والثاني: «أميرة الزمان» انطلقت من البوابات، وتمركزت بشكل جيد مثل المرة السابقة، لقد ركضت على طول الطريق حتى خط النهاية، ولم تتوقف حتى خط النهاية، وسوف تتوجه إلى الديربي، لقد كان أداءً جيداً للمهرة.

شكر

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخيول العربية: نحن سعداء لفريق النجيفي للسباقات والمدرب جيمس أوين لحصولهم على الفوز الثاني مع «أميرة الزمان» ونشكر مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والوثبة ستاليونز على دعمهم لنا.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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