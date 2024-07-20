راشد بن دلموك: شغف محمد بن راشد برياضات الخيل وضع دبي على خارطة السباقات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن موعد جديد لكأس دبي العالمي في دورته المقبلة 2025، حيث سيقام الحدث يوم السبت 5 أبريل المقبل.

وكشف النادي عن إضافة يومين إلى برمجة كرنفال سباقات دبي للموسم 2024/ 2025 ليشمل 16 أمسية للسباقات، وأعلن عن شعار وهوية جديدة لكرنفال سباقات دبي بحيث تتلاءم مع التوجهات المعاصرة والرؤية المتجددة للحدث.

كأس دبي العالمي، الذي اكتسب شهرة عالمية واسعة كواحد من أبرز المناسبات الرياضية والاجتماعية في روزنامة سباقات الخيل العالمية سيقام في دورته رقم 29 في مضمار ميدان العالمي يوم السبت، 5 أبريل 2025، أي بعد أسبوع من موعده المعتاد، ليشكل بالتالي ختام أسبوع متميزاً من الاحتفالات بعيد الفطر المبارك على مستوى الدولة.

مركز عالمي

تعليقاً على ذلك، قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «في إطار الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصل كأس دبي العالمي إلى آفاق جديدة من الرقي، ولا يقتصر تأثير شغف والتزام سموه بهذه الرياضة على رفع مكانة الكأس فحسب بل يسهم أيضاً في وضع دبي بقوة على خارطة سباقات الخيل العالمية، فيما أثمرت جهود سموه في ترسيخ التعاون الدولي بين أطراف الصناعة، وجمعت بين الخيول الأفضل، وعززت وتيرة نمو وتطور هذه الرياضة».

وأضاف: «يتجلى اهتمام فارس العرب بصناعة السباقات من خلال إنشاء مرافق خدمية حديثة، وطرح تصورات لسباقات مبتكرة، ودعم برامج التربية والتدريب والتي أسفرت بدورها عن بروز منافسين عالميين، فيما يمتد أثر سموه إلى ما وراء مضمار السباق، للتأثير على المشهد الثقافي والاقتصادي الأوسع لدبي، وجعلها وجهة رئيسية لعشاق ومحترفي سباقات الخيل على مستوى العالم».

وقال: «يعد كأس دبي العالمي واحداً من أفضل الأحداث الرياضية والاجتماعية الراسخة في دبي، وحافظ هذا الحدث على نموه عاماً بعد عام منذ انطلاقته الأولى في العام 1996، ونتطلع إلى الترحيب بأفضل الخيول والفرسان والمدربين والملاك من جميع أنحاء العالم بمضمار ميدان في الموعد الجديد للنسخة المقبلة يوم السبت 5 أبريل 2025».

واختتم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم معلقاً على التغييرات في هيكلة الكرنفال بالقول: «يسعدنا أيضاً إضافة يومين لكرنفال سباقات دبي الموسم المقبل في مضمار ميدان، ما يوفر المزيد من الفرص للخيول المحلية والقادمة من الخارج على السواء.

وهذا يتناغم مع قناعتنا بأن كرنفال سباقات دبي بات أداة أساسية في تحويل مشهد سباقات الخيل عالمياً، ومظهراً احتفالياً بالرياضة يجمع بين سباقات رفيعة المستوى، وترفيه من الطراز العالمي، والضيافة الإماراتية. ومع إضافة أيام جديدة للسباقات، وضخ جوائز مالية إضافية، سنحافظ على استدامة دور الكرنفال باعتباره محطة لاستقطاب المشاركين والجماهير من جميع أنحاء العالم».

أمسيات كبرى

سينطلق الموسم الجديد للسباقات في مضمار ميدان يوم الجمعة، 8 نوفمبر، بينما تنطلق الأمسية الأولى من بين أربع أمسيات رئيسية بتاريخ 20 ديسمبر تحت مسمى «فيستف فرايداي».

وتضم باقة مميزة من السباقات عنوانها الأبرز سباق مكتوم مايل (فئة2) بجائزة تبلغ مليون درهم إماراتي. الأمسية الرئيسية الثانية في الكرنفال تتمثل في «فاشن فرايداي» يوم الجمعة الموافق 24 يناير وتمتاز بسباقات جميعها فئوية على رأسها سباق الفئة الأولى تحدي آل مكتوم البالغة جائزته 3.68 ملايين درهم والذي يضمن للفائز مشاركة مؤكدة في كأس دبي العالمي ضمن نظام الحوافز التشجيعية للمشاركة في الكأس.

أما الأمسية الرئيسية الثالثة فهي «سوبر ساترداي» برعاية طيران الإمارات يوم السبت 1 مارس 2025 في حفل يتضمن سباق مكتوم كلاسيك (فئة2)، وهو سباق آخر يضمن للفائز فرصة لمشاركة مضمونة في الأمسية الرابعة والختامية لكأس دبي العالمي.

من الابتكارات الجديدة الأخرى المتزامنة مع الموسم الجديد تطوير تصميم شعار كرنفال سباقات دبي بما يتناغم مع الالتزام بالحداثة ومواكبة الرؤية المتجددة للحدث.

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