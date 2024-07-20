اتحاد الفروسية: «باريس 2024» محطة انطلاق جديدة لمنتخب قفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان

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يشارك منتخب الإمارات لقفز الحواجز، للمرة الأولى، في منافسات «الفرق»، بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

إضافة إلى منافسات الفردي، التي يمتلك فيها فرسان الإمارات خبرة كبيرة، بعد مسيرة طويلة من المشاركات الأولمبية. ويضم منتخب الإمارات لقفز الحواجز، 5 فرسان، يخوضون معسكر إعداد خارجياً في بريطانيا، هم عبدالله حميد المهيري، وعبد الله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي.

وسيتم اختيار 4 فرسان بصورة نهائية للمشاركة في منافسات الفردي والفرق بالأولمبياد.

وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، أن مشاركة منتخب قفز الحواجز في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، تاريخية، ومحطة انطلاق جديدة، كونها المشاركة الأولى لفرسان الإمارات، الذين يمتلكون خبرة طويلة في منافسات الفردي.

وقال: «طموحاتنا كبيرة في أن تكون انطلاقتنا بمنافسات الفرق في «باريس 2024» قوية ومبشرة للمستقبل، بعد سجل حافل بالمشاركات في منافسات الفردي في الدورات السابقة».

وأضاف: «الفرسان الخمسة الموجودون حالياً في معسكر إعداد المنتخب، لديهم من الخبرات والقدرات التي تؤهلهم لخوض منافسات الفرق في «باريس 2024» باقتدار».

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