صراع المهرات على لقب «الأوكس الإيرلندي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، سباق «الأوكس الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 14 مهرة، أبرزها «كونتنت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «بورت فيري» بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «لوبي دي ليلاس» لـ«وذنان للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ويلي مولينز.

يشهد شوط «سافاير ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 9 خيول أبرزها «بيوتفل دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كارل بيرك، «بيليفنج» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جورج بووي، «ماكاروفا» بقيادة الفارس هيكتور كراوتش وإشراف المدرب إد ووكر.

مشاركة

يشارك في شوط «كرا كب» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، 12 خيلاً يتقدمها «تاور أوف لندن» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «فوبان» بقيادة الفارس كولن كين وإشراف المدرب ويلي مولينز، «شاميدا» بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب ديرموت ويلد.

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