كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في المغرب اليوم

المصدر: الرباط - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تستضيف المملكة المغربية الشقيقة، البطولة الثامنة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وتقام البطولة المخصصة للملاك والمربين اليوم وغداً، بالمعهد الوطني للفرس - ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بدار السلام بالرباط. وأعرب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، عن سعادته بتواصل بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وتحقيق أهدافه في مختلف دول العالم، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

وقال إن إقامة البطولة الثامنة بالمملكة المغربية الشقيقة، تكتسب أهمية كبرى، نظراً للحضور القوي للمملكة في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية، كما تجمعنا بالإخوة في المملكة، اتفاقيات وشراكات استراتيجية في مجالات تطوير أنشطة الخيول العربية، والعمل على رفعة شأنها، ونتوقع أن تكون البطولة ناجحة، لتعزيز مسيرتها وترسيخ مكانتها عالمياً، كإحدى المبادرات المهمة لدعم خيول الجمال العربية في مختلف القارات.

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