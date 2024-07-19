منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل لموسم 2024 - 2025

المصدر: وام

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اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة للموسم 2024 - 2025، الذي يُتوقع أن يكون الأكثر تميزاً في تاريخ سباقات الخيل بالدولة .

وقال سموه : نطلق اليوم برنامج سباقات استثنائي لموسم 2024 - 2025، يمثل نقلة نوعية في عالم سباقات الخيل، ويرسخ موقع الإمارات كوجهة عالمية رائدة لهذه الرياضة العريقة.

وأضاف سموه : لقد حرصنا على أن يكون هذا الموسم حافلاً بالفعاليات والمنافسات الكبرى، التي تجذب أبرز الخيول والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم، وتقدم تجربة فريدة من نوعها لمحبي وعشاق سباقات الخيل.

وأشار سموه إلى أن هذا الموسم سيشهد مبادرات وفعاليات جديدة من الأندية، تهدف إلى تعزيز مكانة سباقات الخيل في الدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وجذب المزيد من الشراكات العالمية.

كما أشاد سموه بالجهود التي يبذلها الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، وأعضاء مجلس الإدارة، والأندية والمضامير المنظمة للسباقات، وفرق العمل في الهيئة، للارتقاء برياضة سباقات الخيل وتحقيق التميز والريادة العالمية.

ويتضمن البرنامج الجديد العديد من السباقات المرموقة، التي تشهد مشاركة واسعة للخيول المحلية والدولية، المهجنة والعربية الأصيلة، وتقام على أحدث المضامير العالمية في الدولة، وسط أجواء تنافسية عالية.

(الإنطلاقة)

تبدأ انطلاقة الموسم من مضمار العاصمة أبوظبي يوم السبت 26 أكتوبر المقبل، يليه مضمار الشارقة يوم الأحد 27 أكتوبر، بينما تنطلق سباقات مضمار العين يوم الجمعة 1 نوفمبر، ويدشن مضمار جبل علي موسمه يوم السبت 2 نوفمبر، بينما تنطلق أول السباقات بمضمار "ميدان" يوم الجمعة 8 نوفمبر.

ويتضمن الموسم الجديد 64 سباقاً بزيادة 3 سباقات عن الموسم السابق، منها 16 حفلاً في مضمار العاصمة، و14 في مضمار العين، مقابل 11 في مضمار جبل علي، و6 بمضمار الشارقة، و17 حفلاً في مضمار ميدان.

ومن أبرز فعاليات مضمار العاصمة أبوظبي، "سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة"، و"كأس صاحب السمو رئيس الدولة".

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل يعتمد البرنامج الرسمي لسباقات الخيل لموسم (2024-2025)#البيان_الرياضي pic.twitter.com/uIbYxyBPsA — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 19, 2024

أما نادي دبي لسباق الخيل سيشهد الإنطلاقة التاسعة والعشرين لكأس دبي العالمي على مضمار ميدان والذي يقام لأول مرة في شهر أبريل مع استمرار النسخة الثانية المطولة بإضافة لأمسيتين لكرنفال سباقات دبي بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى للكرنفال والتي جعلت الإمارات ودبي محطة هامة للخيول العالمية للمشاركة في سباقات الإمارات والسباقات الرئيسية في المنطقة انطلاقا من دولة الإمارات.

أما مضمار العين فسيحتضن "يوم سباق العين للميل"، وسلسلة سباقات "الماراثون"، فيما ينظم مضمار جبل علي بطولات "جبل علي للميل"، و"جبل علي للسرعة" و"جبل علي ستيكس".

في المقابل يستضيف مضمار الشارقة، "سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة"، الذي يتزامن مع ختام موسم سباقات المضمار، و"سباق كأس مجلس التعاون الخليجي"، وحفل "سباق بطولتي كأس سمو ولي عهد الشارقة" و"كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد اَل مكتوم"، (الجولة الأولى من بطولة الإمارات للسرعة).

(تكامل لتطوير سباقات الخيل)

وكانت هيئة الإمارات لسباقات الخيل عقدت مؤخراً اجتماعا استراتيجيا مع أندية سباقات الخيل في الدولة ومدربي الخيول بجانب ممثلي الاسطبلات لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى السباقات، وتعزيز الشراكات بين الأندية،

وتحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية برياضة سباقات الخيل.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز مشاركة المجتمع في رياضة الخيل، وتشجيع الأجيال الشابة على ممارسة هذه الرياضة العريقة.

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