كأس الوثبة تجتذب النخبة في مضمار نيوبري

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يشهد مضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة اليوم تواصل فعاليات النسخة السادسة عشر من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بانطلاق سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزها المالية 6 آلاف جنيه استرليني.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، برعاية مهرجان سموه العالمي.

ويجتذب السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة 5 من نخبة الخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تصنيف صفر إلى 90، يتصدرها المهر «متوهج عذبة» لعذبة ريسنج، بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة جورج وود، ويبلغ تصنيفه 87 رطلاً، ولم يهزم ابن «جلنار الخالدية» في سباقين.

رقم صعب

وستكون المهرة «أميرة الزمان» للنجيفي ريسنج المحدودة، بإشراف جيمس أوين وقيادة ماركو غياني، رقماً صعباً، حيث حققت ابنة «هلال الزمان» فوزاً سهلاً بسباق مربي الإمارات ستيكس لمسافة الميل في مضمار يارموث، ليرتفع تصنيفها من 75 إلى 80 رطلاً.

وينافس على اللقب الجواد «ويند اوف فورتشيون» لديبوره ميلهولف، بقيادة بات دوبس ويبلغ تصنيفه 83، والمهرة «فيكتوريا» لجيمس أوين، بقيادة الفارسة تيجان بادجيت البالغ تصنيفها 63، وجميعها بإشراف جيمس أوين، إلى جانب الجواد «بارمر انجل» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة شارلي برايس البالغ تصنيفه 72.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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