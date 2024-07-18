غداً في بريطانيا..5 خيول تتنافس على كأس الوثبة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار "نيوبري" في العاصمة البريطانية لندن يوم غدٍ الجمعة، فعاليات سباق كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 2000 متر، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويشهد السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة مشاركة 5 من نخبة الخيول في عمر 3 سنوات فما فوق، يتصدرها المهر "متوهج عذبة" لعذبة ريسنج بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة جورج وود، وهناك المهرة "أميرة الزمان" للنجيفي ريسنج المحدودة، بإشراف جيمس أوين وقيادة ماركو غياني.

وينافس على اللقب الجواد "ويند أوف فورتشيون" لديبوره ميلهولف، بقيادة بات دوبس، والمهرة "فيكتوريا" لجيمس أوين، بقيادة الفارسة تيجان بادجيت، بإشراف جيمس أوين، إلى جانب الجواد "بارمر انجل" للمالكة والمدربة دي توماس وقيادة شارلي برايس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز