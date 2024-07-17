«قفز الحواجز» ينهي تدريبات المسارات الأولمبية في لندن

المصدر: لندن - وام

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اختتم منتخب الفروسية لقفز الحواجز مرحلة تدريبات المسارات الأولمبية في الإسطبلات المتخصصة بمنطقة دوركنج في العاصمة البريطانية لندن بإشراف المدير الفني وليام فانيل ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

ويخوض المنتخب منافسات بطولة «شارد الدولية» فئة النجمة والثلاث نجوم والخيول الصغيرة، والتي تنطلق غداً وتستمر إلى الأحد المقبل، ضمن معسكره الحالي في العاصمة البريطانية لندن.

ويقام معسكر الإعداد في لندن بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع. وتتوجه خيول منتخب الإمارات إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 يوليو الجاري استعداداً لانطلاقة منافسات قفز الحاجز في حدائق قصر فرساي.

وتقام اليوم إجراءات الفحص البيطري لخيول منتخب الإمارات تمهيداً لاعتماد مشاركتها في بطولة «شارد الدولية».

وأكد الفارس عبدالله المري أن تدريبات المسارات الأولمبية في لندن مرحلة مهمة ضمن برنامج الإعداد للألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى المشاركة المقررة في بطولة شارد الدولية.

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