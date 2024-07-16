«فاتنة» تفوز بكأس زايد للخيول العربية في إسبانيا

المصدر: إسبانيا - البيان

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توّجت الفرس «فاتنة» للخيالة السلطانية العمانية، تحت إشراف المدرب فريدريك سانشيز وقيادة الفارس مايكل فوريست، بطلة لسباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «قوائم»، للخيول العربية الأصيلة، بمضمار مدينة «سان سباستيان» شمالي إسبانيا، فيما حصد المهر «فولمنزيف» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي وقيادة ريمزندو سالو ستيفانو، لقب سباق كأس «الوثبة ستاليونز» بمضمار مدينة ليفورنو كابريللي الإيطالية، اللذين أقيما أول من أمس، برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

واجتذب سباق «كأس زايد» البالغ طوله 1600 متر، وجائزته 18 ألف يورو، 4 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، بعد انسحاب «أميرة الشحانية»، وتميز السباق بالإثارة والتشويق والتكافؤ، حيث تنافس الرباعي حتى الأمتار الأخيرة، في مشهد حبس الأنفاس، قبل أن تخطف «فاتنة» اللقب بفارق رأس عن الجواد «أصلان الشحانية» لإسطبلات الشحانية، بإشراف توماس دوميللو وقيادة جوليوم جودـ جاي، فيما جاء ثالثاً بفارق طول «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وإشراف فيليب سوجرب وقيادة فال جوتيريز.

وحصد «فولمنزيف» لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1950 متراً ـ البالغ إجمالي جوائزه المالية 6.600 يورو، بمضمار ليفورنو كابريللي الإيطالي، وجاء فوز البطل بفارق 5 أطوال عن رفيق إسطبله «فيسبروي»، بقيادة جافينو سانا، فيما جاء ثالثاً المهر «اورلاندو جو» لاورلاندو جايديتا، بإشراف ستيفانو ميتيني وقيادة سيلفاتوري سولاس.

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