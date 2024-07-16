«ستار أوف ميستري» لجودلفين نجمة «كويك كول ستيكس» بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّجت «ستار أوف ميستري» لجودلفين، بلقب سباق «كويك كول ستيكس» لمسافة 1100 متر «الفئة الثالثة»، الذي أقيم على مضمار «ساراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.00.97 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «مانسا موسى»، بقيادة الفارس جونيو ألفارادو، وإشراف المدرب وليام موت.

وجاء في المركز الثالث «فاندوم»، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب براد كوكس.

وقال كريس كونيت مساعد المدرب شارلي أبلبي: «إنها مهرة صغيرة، لكنها قوية جداً، كما أثبتت في دبي في مطلع العام الجاري، ونالت الوصافة في «القوز سبرينت» بأمسية كأس دبي العالمي، ما جعل الفريق يثق في موهبتها وقدرتها أمام الخيول القوية، وحلت داخل الميزان في زيارته الأولى لأمريكا، خلف الفائز «كوغبيرن»، الذي سجل زمناً قياسياً جديداً، ما يؤكد أن «ستار أوف ميستري» تستحق الوجود في هذه الفئة القوية».

وستكون الخيارات مفتوحة أمام البطلة، أبرزها المشاركة في سباق «بريدرز كب تيرف سبرينت»، في نوفمبر المقبل.

بدوره، قال الفارس فلافيان برات: «من الواضح أن «ستار أوف ميستري» موهوبة للغاية، أعتقد أن أداءها الأخير ضد الخيول الأكبر سناً في جايبور كان رائعاً، لقد كانت صعبة المراس قليلاً قبل السباق في ذلك اليوم، لكنها كانت رائعة، وكنت قلقاً من أني كنت متهاوناً معها». وأضاف: «لقد قفزت بشكل جيد، وانتقلت بسلاسة طوال السباق، وعندما دفعتها للخارج، أنجزت ما تبقى من المهمة، من الواضح كانت تميل إلى الخروج ببطء من البوابة في أوروبا، لكنها انطلقت بشكل جيد في آخر مشاركتين لها، وأنا ممتن جداً، لأنها قفزت للأمام وأدت البقية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز