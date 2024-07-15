«إزينتي ريسكي» بطل كأس الوثبة في شيستر

المصدر: لندن - البيان

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توج الجواد «إزينتي ريسكي» للمالكة شيلا كولينجتون وإشراف فيليب كولينجتون، وقيادة جون فاهي، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1500 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 15 ألف جنيه إسترليني، والذي أقيم بمضمار شيستر في العاصمة الإنجليزية لندن أول من أمس، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، برعاية مهرجان سموه العالمي.

واجتمع لكأس الوثبة 7 من الخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف صفر إلى 70، ودخل «إزينتي ريسكي» البالغ من العمر 9 سنوات للسباق، وهو غائب عن المشاركات منذ أغسطس 2019، لمدة 1791 يوماً.

ولكن الغياب الذي استمر 5 سنوات، لم يمنع الجواد المنحدر من نسل «نو ريسك الموري» من تحدي الغياب، لتقديم عرض لفت انتباه الجمهور، حيث جاء فوزه بسهولة وبفارق 4 أطوال عن المهرة «فيكتوريا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة شين ديلان بوين، وسجل البطل زمناً وقدره 1:48:52 دقيقة، فيما جاءت ثالثة المهرة «ديلكيتسي» بقيادة الفارسة تيجان بادجيت.

نجاح

وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان العالمي، المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لعب دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية مجموعة من سباقات كأس الوثبة ستاليونز في مضامير مختلفة بالمملكة المتحدة.

وأعربت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان بمضمار مدينة شيستر التاريخي، مشيرة إلى أنه أكبر السباقات في الموسم في بريطانيا، والتي أقيمت بموجب قواعد منظمة السباق العربية «ARO»، والذي جاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ووجهت التهنئة للفائزين، والشكر للـحضور، والجمهور الغفير الذي بلغ أكثر من 14 ألف لمتابعة فعاليات السباق، وكذلك الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الراعية للمهرجان، ولكل من أسهم في النجاح الذي تحقق. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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