"إزينتي" يحرز لقب كأس الوثبة للخيول العربية في بريطانيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز الجواد "إزينتي ريسكي" للمالكة شيلا كولينجتون وإشراف فيليب كولينجتون، وقيادة جون فاهي، لقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس السبت، لمسافة 1500 متر على مضمار "شيستر" في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق مشاركة 7 من الخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، وتمكن الجواد" إزينتي ريسكي" 9 سنوات، من الفوز محققاً 1:48:52 دقيقة، بفارق 4 أطوال عن المهرة "فيكتوريا" للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة شين ديلان بوين، وجاءت ثالثة المهرة "ديلكيتسي" بقيادة الفارسة تيجان بادجيت.

وتوجت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي، الفائزين في السباق، وأثنت على نجاحه ودوره في تعزيز نجاحات سباقات الخيول العربية، لاسيما أنه يعد من أكبر السباقات في الموسم، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير لنحو 14 ألف مشجع.

وأعربت جيني هاينز المدير التجاري والمالي لمنظمة السباقات العربية في المملكة المتحدة عن تقديرها للدعم المستمر للمهرجان العالمي الذي يعد أحد أكبر منافسات سلسلة كأس الوثبة في المملكة المتحدة هذا العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز