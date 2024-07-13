غداً.. السويد تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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يستضيف مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد يوم غد الأحد، المحطة الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقات النسخة 31 للكأس، التي تواصل مسيرتها الحافلة بالنجاحات في المضامير الأوروبية.

وتحظى سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعما للملاك والمربين وتشجيعا لاقتناء ورعاية الخيل العربي، في كافة دول العالم، بما يحافظ على مكانتها ويرفع شأنها بكافة دول العالم.

ويشهد سباق المحطة السويدية، مشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث استقطب 10 خيول تتنافس على اللقب الذي يقام لمسافة 1730 مترا، ضمن فئة "ليستد" المخصصة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، حيث يجمع سباق السويد مجموعة من الأبطال السابقين والمتوجين بالقاب الكأس الغالية مثل الجواد "فريدي بي" من نسل (تي إم فريد تكساس×فيا هايبولايت بنت داحس)، بطل نسخة العام الماضي بجانب الجواد رسمي الخالدية ( نايف الخالدية X رجوى الخالدية) إضافة إلى نخبة الخيول المشاركة التي تضم كل من (حديد، وأيمن، وماتشو، ونو ريسك نو ريوارد ، الباسو تي، وسمي الخالدية ، ومناسب، سلسبيل).

وقال سعادة مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية"سعداء بالوصول للمحطة الخامسة في مملكة السويد، ضمن أجندة سباقات النسخة رقم 31، حيث تمثل استمرارا مهما لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية، باعتبار أنها تمثل نموذجا مميزا يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة، والتأكيد على نهجها القيم في الالتزام بدعم سباقات الخيل العربي وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربي".

وأضاف"انطلاقا من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الذي يولي اهتماما كبيرا بدعم مسيرة التطوير والتنمية في سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية (أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم) ، حرصت محطات الكأس الغالية بجميع دول العالم على تطوير السباقات لجذب نخبة مرابط الخيل العربي، واستقطاب جميع الملاك والمربين، ما ينسجم مع رسالة وأهداف الكأس الغالية".

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