5 خيول تتنافس غداً على لقب كأس زايد للخيول العربية بإسبانيا

المصدر: وام

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يستضيف مضمار "سان سباستيان" في العاصمة الإسبانية مدريد يوم غدٍ الأحد سباق كأس زايد للخيول العربية الأصيلة.

ويحتضن مضمار مدينة مضمار ليفورنو كابريللي الإيطالي، سباق كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويشهد في سباق كأس زايد لمسافة 1600 متر، 5 خيول في عمر 4 سنوات فما فوق، أبرزها "إيشان دو بوزلس" لمارسيل ميزي، وإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال جوتيريز، والفرس "فاتنة" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدرب فريدريك سانشيز، وقيادة الفارس مايكل فوريست.

وتشارك إسطبلات الشحانية بالجواد "أصلان الشحانية" بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودـ جاي، و"أميرة الشحانية" بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ام لورون، و"اندلس" لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة كليمنت كاديل.

وعلى مضمار ليفورنو كابريللي الإيطالي يقام غدا أيضا كأس الوثبة "ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة" عمر 3 سنوات لمسافة 1950 مترا.

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