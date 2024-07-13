«بورتا فورتونا» تخطف الأضواء في «فالماوث ستيكس»

المصدر: متابعة ـ خالد المهيري

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توجت «بورتا فورتونا» بلقب «فالماوث ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق في انجلترا، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 1.37.68 دقيقة.

وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «جبارة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب روجر فاريان. كما واصلت خيول الإمارات تألقها، إذ ظفر «إنفولفمنت» لسلطان علي بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وشهدت الأمسية، تحقيق «أريبيان داسك» للشيخ دعيج آل خليفة لقب «دتشس أوف كيمبردج ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس هاري ديفيز،.

وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد. وتختتم اليوم سباقات المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرئيس «جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «إنيشيرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل «كومنولث كب»، بقيادة الفارس توم إيفز، وإشراف المدرب كيفن ريان، «سونج ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، فيما سيشارك «انشينت تروث» لجودلفين في شوط «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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