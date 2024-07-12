غداً ..7 خيول تتنافس على كأس الوثبة في بريطانيا

المصدر: وام

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برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يحتضن مضمار "شيستر" بالعاصمة البريطانية لندن غداً السبت، فعاليات كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 1500 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، وذلك بمشاركة 7 من نخبة الخيول في بريطانيا.

ومن أبرز الخيول المشاركة الجواد "الحطاب" لجاي كيلواي وبيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرس، و"بارمر انجل" للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة شارلي برايس، والمهرة "فيكتوريا"، للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة شين ديلان، وينافس على اللقب أيضاً "ايزنت ريسكي" لشيلا كولنجتون، وإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة جون فاهي.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة "ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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