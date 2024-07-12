«جيافيلوتو» بطل «برينسيس أوف ويلز ستيكس» في مهرجان «جولاي كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «جيافيلوتو» بلقب «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، في افتتاح مهرجان «جولاي كب» الذي أقيم على مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ماركو بوتي، مسجلاً زمناً قدره 2.31.20 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «آريست» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وحل ثالثاً «تايم لوك» لـ«جودمونت» أيضاً بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هاري شارلتون.

تألق إماراتي

كما شهدت الأمسية تألق خيول الإمارات، إذ ظفر «أنشينت ويزدوم» لجودلفين بلقب «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.49.90 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «رويال سوبرماسي» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وجاء في المركز الثالث «بورتلاند» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

جولاي ستيكس

وفي باقي الأشواط، اقتنص «ويسلجاكيت» لقب «مملكة البحرين جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.12.17 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بيلبورد ستار» بقيادة الفارس تشارلز بيشوب وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون.

وحل ثالثاً «أوموري سيتي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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