«بورتا فورتونا» لمواصلة التألق في «فالماوث ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتواصل الإثارة غدا في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب»، الذي يقام على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجه نحو الشوط الرابع الرئيس «فالماوث ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 7 مهرات و أفراس، تتقدمهن «بورتا فورتونا» نجمة «كورونيشن ستيكس» الشهر الماضي، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين.

وتمثل الإمارات في هذا الشوط «جبارة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 2000 متر الذي يشهد مشاركة 10خيول أبرزهم «رويال باور» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أندليس فيكتوري» لجودلفين أيضا بقيادة الفارس دوجي كوستيلو وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «رباط» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، «إنفولفمنت» لسلطان علي بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «كاندل أوف دبي» لجابر عبد الله بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب شارلي جونستون.

الشوط الثاني

تشارك «ماونتن بريز» لجودلفين في الشوط الثاني «دتشس أوف كيمبردج ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ( نحن سعداء للغاية بما قدمته المهرة «ماونتن بريز» عقب خروجها من رويال آسكوت، ويبدو أنها قدمت أداءً بدنياً جيداً منذ ذلك الحين، وبناءً على ذلك وبالنظر الى طبيعة السباق، فإننا نشعر بأنها ستكون قادرة على المنافسة بقوة).

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 2800 متر، مشاركة 12 خيلا أبرزهم «فيربانكس» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، «فوكس جيرني» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «تايدز أوف وور» لفترياني هاي بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، 13 خيلا أبرزهم «موثكومب» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «رويال أوفسر» لجودلفين أيضا بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مست بليف» لخليفة سعيد سليمان بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «وايت كراون ستار» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، مشاركة «تايجر كروسيد» لخليفة بن دسمال و براين باين بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

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