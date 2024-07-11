مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية بفرنسا يتوج الفائزين في 5 سباقات

المصدر: وام

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أحرز المهر "معتز"، والجواد "آر بي كينج ميكر"، والفرس "نور الموري"، والمهرة "انتصار دو مونلو"، والمهر "مقاتل الشحانية"، ألقاب 5 منافسات ضمن كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة.

وأقيمت السباقات أمس على مضمار مدينة "لاتست-باسين أركاشون" بفرنسا، بمشاركة 47 خيلاً تنافست على الجوائز المالية البالغ إجمالها 145 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 16 للمهرجان العالمي.

وتغلب المهر "معتز" لياس لإدارة السباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود ـ جاي، على 14 خيلاً عربية أصيلة “أمهار ومهرات” في عمر 3 سنوات، تنافست على لقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "بري نيزدور"، لمسافة 1900 متر، محققاً 2:09:27 دقيقة.

وفاز الجواد "آر بي كينج ميكر" لهلال العلوي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة ماكسيم جيون، بلقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "كوب دو سود ـ كويست دو بور سانج" للفئة الثالثة، لمسافة 1900 متر، والمخصص للخيول في عمر 4 سنوات فما فوق، محققاً 2:08:71 دقيقة.

وتفوقت الفرس "نور الموري" للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل بارزلونا، على منافسيها في سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "كريتريوم"، للفئة الأولى، للمهرات والأفراس في عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، محققة 2:04:90 دقيقة.

وتصدرت المهرة "انتصار دو مونلو" لمبارك النعيمي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة ماكسيم جيون، سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "بري رازيا" للفئة الثالثة، للمهرات في عمر 3 سنوات، لمسافة 1900 متر، محققة 2:11:12 دقيقة.

وتمكن المهر "مقاتل الشحانية" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة أورتيز مندزابل، من الفوز أمام 9 خيول في عمر 3 سنوات، على لقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "بري تيدجاني" للفئة الثالثة، للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1900 متر، محققاً 2:08:54 دقيقة.

وتوجت الفائزين لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأعربت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان، والإقبال على المشاركة في السباقات، والمستوى المميز للخيول والحضور الجماهيري الحاشد في المضمار لمتابعة المنافسات.

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