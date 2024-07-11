مهرجان «جولاي كب» ينطلق في إنجلترا اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، مهرجان «جولاي كب»، والذي يستمر حتى بعد غدٍ السبت، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو الشوط الرابع الرئيس «برينسيس أوف ويلز ستيكس»، لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 6 خيول، أبرزها «هاميش»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «آريست» لـ «جودمونت»، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «جيافيلوتو» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ماركو بوتي.

بحرين تروفي

كما ستنافس الخيول الإماراتية بقوة في افتتاحية المهرجان، يتقدمها «انشينت ويزدوم» لجودلفين، الذي سيشارك في الشوط الأول «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال شارلي آبلبي: لقد هطلت أمطار في نيو ماركت، على الرغم من أن الأرضية تبدو جيدة إلى لينة، أو ربما أقرب إلى الأرضية الجيدة الحقيقية. نشعر أن الزيادة في المسافة هي العامل الأهم بالنسبة لـ «انشينت ويزدوم»، ويتجه إلى السباق في حالة جيدة.

جولاي ستيكس

ويشارك «أوموري سيتي» لجودلفين في الشوط الثاني «مملكة البحرين جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأضاف آبلبي: لقد فاز «أوموري سيتي» من أول محاولة في السباقات، وبالتأكيد تطور مستواه منذ تلك المشاركة، لقد كنا حريصين على المشاركة في هذا السباق، وليست لدي أي سلبيات على أداء الجواد حتى الآن، سواء على في السباقات أو في التدريبات.

الشوط الثالث

وسيشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، 16 خيلاً، أبرزهم «دورني ليك» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «المنجد» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، «تروبيكال آيلاند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس بيلي جاريتي وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «أرارامرام» لزياد كلداري، بقيادة الفارس أليك فويخانسكي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الخامس

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، مشاركة 10 مهرات، أبرزها «فالينتيا آيلاند» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أدون فالي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب جورج بووي.

الشوط السادس

ويشارك «بولد ستايل» لجودلفين في الشوط السادس «سير هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما سيشهد الشوط السابع الختامي للأمسية، مشاركة «آربن سبرول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب شارلي جونستون.

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