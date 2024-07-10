«قفز الحواجز» يشارك في بطولة «شارد الدولية» ببريطانيا

المصدر: لندن - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخب الفروسية لقفز الحواجز، في بطولة «شارد الدولية» في بريطانيا فئة الثلاث نجوم، 17 يوليو الجاري، في آخر محطة تنافسية على مستوى الفردي، ضمن معسكره الحالي في لندن قبل السفر إلى فرنسا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويقام معسكر الإعداد في لندن بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

ويستعد المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد تأهله التاريخي لأول مرة بعد حصوله على الميدالية الفضية في المنافسات التأهيلية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال 2023. وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 الأسبوع المقبل.

ويبدأ فرسان المنتخب الأسبوع المقبل مرحلة التدريبات التجهيزية للمسارات الأولمبية في باريس 2024، في إسطبلات منطقة دوركنج في العاصمة البريطانية لندن، بإشراف المدير الفني وليام فانيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز