المهر «باد جاي بومبادور» يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

المصدر: وارسو - وام

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حققت المحطة البولندية الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 31 نجاحاً كبيراً، وذلك في ختام ديربي وسط أوروبا، الذي أقيمت منافساته على مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، أول من أمس، وسط حضور 15 ألف متفرج.

وفاز المهر «باد جاي بومبادور» بلقب سباق المحطة البولندية، بعد تألقه وقيادته لمجموعة الخيول المشاركة في منعطف نهاية السباق، الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي، ضمن فئة «ليستد»، بمشاركة 12 خيلاً من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط إعلاء شأن الخيل العربي في دول العالم كافة، وتشجيعاً لاقتناء وتربية الخيول العربية، عبر منظومة سباقات متطورة تسهم في دعم الملاك والمربين، وتعزز من وجود الخيل العربي في أهم وأفضل السباقات العالمية.

وينحدر البطل من نسل «نو ريسك الموري × بيرنايس رويال بنت دورمان»، ويعود لإسطبلات ايفيتا، بإشراف المدرب ماتشيك كاتسبيك، وبقيادة الفارس سنزار ابيف، حيث قطع مسافة السباق بزمن 02:16:80 دقيقة، وجاء في المركز الثاني فايفري الموري من نسل «إيه اف البحر × فارليل الموري»، فيما حل بالمركز الثالث مهيمن مسقط من نسل «رداد × اورييل دي كرير».

من جهته، ثمن فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لرعايته سلسلة سباقات الكأس الغالية، التي تحقق أعلى المعايير في السباقات العالمية، بفضل رؤية سموه، ودعم سموه لمسيرة وأهداف الكأس الغالية، التي حققت نجاحات مميزة في محطتها الرابعة في بولندا وسط مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في ديربي وسط أوروبا للخيول العربية، وسباق بولندا، ما يترجم خطط دعم الملاك الجدد، وتوسيع نطاق تشجيع اقتناء الخيل العربي، ورفع مستوى الإنتاج والارتقاء بالسباقات.

وأعرب عن فخره بالنجاحات المهمة، التي تمثل مكسباً جديداً لأجندة السباقات في عام 2024، موجهاً الشكر لإدارة مضمار سلوزويك البولندي وللقائمين على سباقات الخيول العربية والمكانة المتطورة، التي تحظى بها في وارسو.

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