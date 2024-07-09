«لاجارديه» يخطف لقب كأس الوثبة في رومانيا

المصدر: رومانيا - البيان

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خطف الجواد «جوت دو لاجارديه» لستيفان رازفان أوراس، بإشراف نفس المالك، وقيادة نورهاي زايلكيف، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر أول من أمس، بمشاركة 7 من الخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سباق كأس الوثبة ضمن استراتيجية المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات في دول العالم. وجاء السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1720 متراً، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5.000 يورو، حافلاً بالإثارة، وتمكن «جوت دو لاجارديه» من انتزاع اللقب من الجواد «هيرمس دو ايتيوليه» لإيفان يوردانوف، مسجلاً زمناً 1:53:10 دقيقة.

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