برعاية منصور بن زايد .. البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي تستقطب نخبة الخيول العربية في البرازيل

المصدر: وكالات

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، استضاف مركز هلفيتيا للخيول بمنطقة إنداياتوبا بالقرب من مدينة ساو باولو البرازيلية البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

ووجدت البطولة التي تعتبر أولى جولات كأس الإمارات العالمي في أمريكا الجنوبية، ترحيبا كبيرا من الملاك والمربين والمهتمين بالخيول العربية من خلال الحضور الكبير للمرابط والمزارع، حيث شاركت بها نخبة الخيول في البرازيل بشكل عام وولاية ساو باولو على وجه الخصوص التي تشتهر بوجود أعداد كبيرة من الخيول العربية.

وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات "ريكا ريكا جوني" لمربط جوني - بويتوف، وتلتها في المركز الثاني وحصلت على الفضية "اريا داليا" لمربط سانتا مارتا - جاغوريونا، فيما نال "روبين اس تي سي" لمربط ارتينغا - اراراس، اللقب البرونزي.

وتصدر "باتريك ار اي سي" لمربط براون ريفر - ساو جوزيه دو ريو باردو، بطولة الأمهار وأحرز اللقب الذهبي، وحل وصيفا ونال الفضة "ديستني اتش اي سي" لمربط استانسيا كاليفورنيا - تاتوي، وحصل على اللقب البرونزي "آي بي اني ايميج دبليو ان" لمربط بيراكوما - كاكابافا.

وتوشحت "أرتميسا هيو" لا وليمبو (أورغواي)، باللقب الذهبي للأفراس، ونالت اللقب الفضي "كوين السا اف دبليو ام" لمربط لونا ستار - سيلفيانوبوليس، بينما حصلت على البرونز "هناء7اف" لمربط السيفلانو - أتيبايا.

وحصد "راجناري جي في" اللقب الذهبي للفحول، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي لمربط فيانا - ارتور نوغيرا.

وقال سعادة محمد أحمد الحربي: نفخر بالنجاحات المستمرة التي تحققها بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024 في نسخته الأولى، والذي يأتي تجسيداً للرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف: نجحت أولى بطولات الكأس في قارة أمريكا الجنوبية في البرازيل بكل المقاييس، حيث أقيمت ضمن مهرجان ضخم واحتفالية كبرى بالخيل العربية، ونحن سعداء بأن تصل بطولات الكأس إلى الملاك والمربين في مختلف قارات العالم.

وأعرب الحربي، في ختام حديثه، عن ارتياحه للمستوى العالي والتنظيم الاحترافي الذي تسير عليه بطولات الكأس، مشيداً ببطولة البرازيل التي جاءت إقامتها في منطقة مهمة للخيول العربية، وقال: نفخر بدعم الملاك والمربين باعتبار ذلك أحد أهم أهداف بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

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