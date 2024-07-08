«سندريلاز دريم» لجودلفين تخطف الأضواء في «بيلمونت أوكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت «سندريلاز دريم» لجودلفين بلقب «بيلمونت أوكس» المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «أكوداكت» بأمريكا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 1.53.42 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سيجيستا» لـ«جودومنت» بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإشراف المدرب تشاد براون، وجاءت في المركز الثالث «شي فيلس بريتي» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدربة شيري ديفو.

ثقة مطلقة

وقال المدرب شارلي آبلبي: لطالما كانت خطتنا أن تتمركز «سندريلاز دريم» في المراكز الخلفية أثناء السباق ومن ثم تبدأ تحركها، لقد أظهرت المهرة في موطنها أنها قادرة على القفز والاندفاع بعض الشيء، لذلك كنا حريصين على أن تؤدي كل شيء بالطريقة الصحيحة في مشاركتها الأولى هنا.

وأضاف: الوتيرة كانت معقولة، لكنها كانت متماسكة وكنت واثقاً من أنها ستندفع بشكل أكبر بعد المنعطف إذا ما وجدت الثغرة الصحيحة، لقد كانت قيادة رائعة من وليام، وأنا سعيد للغاية بأنها أنجزت المهمة على أكمل وجه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز