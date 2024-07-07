المحطة الرابعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في بولندا اليوم

المصدر: وام

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يستضيف مضمار سلوزويك في العاصمة البولندية وارسو اليوم الأحد، المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31، في إطار أجندة سباقات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية ودورها في تعزيز مكانة الخيل العربي عالمياً.

وتقام سلسلة سباقات الكأس بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة البولندية مشاركة 12 خيلاً تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا لمسافة 2000 متر ضمن فئة " ليستد " والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق من بينها "ميهاب" من نسل مهاب ومانيلا، و"لايتينغ سبيرت" من نسل جعفر إيه أس أف واوليا دو لوب إلى جانب "عائشة الشحانية" من نسل عاصي لاسطبلات الهيفي فيما تشارك إسطبلات مسقط بكل من "مهيمن مسقط" و"كرم مسقط".

و قال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: "نفخر بمواصلة تحقيق أهداف ورسالة الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير الأوروبية، ونشيد بالمشاركة المميزة في سباق بولندا، والذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية والملاك والمربين وانعكاسها الإيجابي على قوة المنافسات، الأمر الذي يؤكد أن سباقات الكأس الغالية تمثل دافعا مهما لنخبة الملاك لتسجيل حضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي".

وأضاف الرحماني “أن محطة بولندا من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية لما لها من قيمة كبرى لدى ملاك ومربي الخيل العربي وتحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي برسالة الإمارات من وراء إقامة هذه السلسلة الغالية والتي تستهدف تعزيز أواصر التواصل، وتعريف العالم بتراثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة وحرصها الكبير على إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل”.

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