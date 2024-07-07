«رومانتك ستايل» لجودلفين تخوض تحدي «بري جان برات»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تشارك «رومانتك ستايل» لجودلفين في سباق «بري جان برات» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «دوفيل» في فرنسا اليوم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «رومانتك ستايل» ستذهب الى هناك وهي في حالة ممتازة، وهي فائزة على ذات المضمار والمسافة، وهو أمر إيجابي دائماً، ونشعر بأن المسافة الأقصر ستكون مناسبة لها، وأي هطول للأمطار سيكون من صالحنا كونها تتعامل بسهولة مع الأرضية الرخوة، إضافة إلى أن لديها ميزة الوزن الأقل في هذه المنافسة مع الذكور، ويفترض أن تكون قادرة على المنافسة بقوة.

منافسة قوية

كما سيشهد شوط «بري دي ريس أورانجيس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» مشاركة «ترايباليست» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، «ألكترك ستورم» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جيمس تيت، فيما ستشارك كل من «فالديفارا» لجودلفين بقيادة الفارس هوغو بيسنييه وإشراف المدرب أندريه فابر، و«وايلد جاديس» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب هنري أليكس بانتال في شوط «بري أماندين» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر «قوائم».

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