«سيتي أوف تروي» نجم «كورال إكليبس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «سيتي أوف تروي» بلقب سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «سانداون» في إنجلترا، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.09.80 دقيقة وبفارق طول عن «الرفاع» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، وجاء في المركز الثالث «جوست رايتر» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب كلايف كوكس.

كما خطفت «ماكاروفا» لقب شوط «كورال جارج» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس هيكتور كراوتش وإشراف المدرب إد ووكر، مسجلة زمنا قدره 1.02.87 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بوروسانجوي» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، وحل ثالثاً «ديسبريت هيرو» بقيادة الفارس كالوم رودريجيز وإشراف المدرب جاك شانون.

كورال ديستاف

واقتنصت «سبيرجل» لقب «كورال ديستاف» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم»، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمنا قدره 1.45.87 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إندلبل» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس هيكتور كراوتش وإشراف المدرب رالف بيكيت، وجاءت في المركز الثالث «سوبرانو» بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب جورج بووي.

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