برعاية منصور بن زايد.. انطلاق المحطة الرابعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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يحتضن مضمار سلوزويك في العاصمة البولندية وارسو، اليوم، المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، في إطار أجندة سباقات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية ودورها في تعزيز الريادة والتقدم لمكانة الخيل العربي عالمياً.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بأهداف تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة، دعماً لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتشهد المحطة البولندية مشاركة 12 خيلاً تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا في سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول صاحبة الحضور البارز في مشهد سباقات الخيل العربي التي تقام في بولندا، ومن أبرزهم «ميهاب» من نسل مهاب، ومانيلا و«لايتينغ سبيرت» من نسل جعفر إيه أس أف، واوليا دو لوب بجانب «عائشة الشحانية» من نسل عاصي لإسطبلات الهيفي، كما تشارك إسطبلات مسقط بكل من: «مهيمن مسقط» و«كرم مسقط» في السباق الذي يمثل الطموح الكبير لنخبة الملاك والمربين للمشاركة والتواجد والسعي للظفر باللقب الغالي.

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «نفخر بمواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير الأوروبية، ونشيد بالمشاركة المميزة في سباق بولندا والذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية والملاك والمربين وانعكاسها الإيجابي على قوة السباق، الأمر الذي يؤكد أن سباقات الكأس الغالية تمثل دافعاً مهماً لنخبة الملاك لتسجيل حضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي».

وأضاف: «تعد محطة بولندا من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية لما لها من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي وتحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي وترويجي لرسالة الإمارات السامية عبر هذه السلسلة الغالية التي تعزز أواصر التواصل وتعرف العالم أجمع بتراثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة وحرصها الكبير لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل».

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