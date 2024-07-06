7 خيول تتنافس في كأس الوثبة برومانيا غداً

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "بليوستي" في العاصمة الرومانية بوخارست غداً فعاليات سباق كأس الوثبة "ستاليونز"، بمشاركة 7 من الخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وينظم السباق المخصص للخيول في عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1720 متراً مضمار "بليوستي" بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والجوكي كلوب الروماني، ويجتذب نخبة من الخيول العربية الأصيلة المولودة في رومانيا وفرنسا لملاك من رومانيا وبلغاريا.

ويتصدر الترشيحات الجواد الفرنسي المولد "هيرمس دو ايتيوليه" لإيفان يوردانوف بإشراف يوليان يوردانوف، وقيادة عارف مارنوف، والجواد "جوت دو لاجاردييه" لستيفان رازفان أوراس، بإشراف المالك نفسه، وقيادة نورهاي زايلكيف.. إلى جانب "مارايا" لإيفان يوردانوف بإشراف يوليان يوردانوف، بقيادة يولي اسينوف، و"ولالا" لكندا ماريا فليت، بإشراف نفس المالكة، وقيادة اوكتافيان ساندو.

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