«سيتي أوف تروي» لمواصلة التألق في «كورال إكليبس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «سانداون» في إنجلترا، بمشاركة 8 خيول يتقدمها بطل «الديربي الإنجليزي» «سيتي أوف تروي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«دانسج جيمناي» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب روجر تيل، و«جوست رايتر» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب كلايف كوكس.

تشارك في شوط «كورال جارج» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» 10 خيول، أبرزها: «ليف إن ذا دريم» بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب آدم ويست، و«توايلات كولز» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هنري كاندي، و«ديسبريت هيرو» بقيادة الفارس كالوم رودريجيز وإشراف المدرب جاك شانون.

يشهد شوط «كورال ديستاف» لمسافة 1600 متر «قوائم» مشاركة 9 مهرات، أبرزهن «بولسينا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس نيل كالين وإشراف المدرب كيفن ريان، و«سوبرانو» بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب جورج بووي، و«كلوف هيتش» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

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