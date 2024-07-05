"الأولمبية الوطنية" ترشح عمر المرزوقي لرفع علم الإمارات في أولمبياد "باريس 2024"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية ترشيح عمر عبدالعزيز المرزوقي فارس منتخب الفروسية لقفز الحواجز لرفع علم دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بنسختها الـ 33 "باريس 2024"، والمقررة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

ويشارك المرزوقي "21" عاماً ضمن منتخب الفروسية لقفز الحواجز في المنافسات الأولمبية مطلع الشهر المقبل، وتنطلق ببطولة الفرق بتواجد 20 فريقاً، تعقبها منافسات الفردي يومي 5 و6 أغسطس بمشاركة 75 فارساً.

وحقق المرزوقي العديد من الإنجازات خلال مسيرته مع المنتخب أبرزها فضية أولمبياد الشباب 2018 في الأرجنتين، بجانب فضية وبرونزية الفردي والفرقي في النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية "الصين 2022"، بالإضافة للتأهل التاريخي إلى أولمبياد باريس من خلال المنافسات التأهيلية بالعاصمة القطرية الدوحة 2023.

وقال المرزوقي : فخور بهذه اللحظة التاريخية، والتقدير والشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع، على دعمها ومتابعتها للمنتخب حتى نجحنا بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأشار المرزوقي إلى حرص جميع فرسان المنتخب على إظهار أفضل المستويات خلال الاستحقاق الأولمبي المهم في باريس للمنافسة على الفوز بميدالية أولمبية مهما كانت التحديات لأجل رفع علم الدولة في منصة التتويج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز