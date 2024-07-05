«ثلاثية» للخيال في سباق بولندا للخيول العربية ومشاركة مرتقبة بفرنسا

المصدر: وارسو - وام

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يشارك المالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال بثلاثة خيول، في منافسات الأشواط المفتوحة للخيول العربية الأصيلة في أغسطس المقبل على مضمار «لاتست» جنوب فرنسا.

وحقق الخيال ثلاثية «هاتريك» السبت الماضي في أشواط الخيول العربية الأصيلة، ضمن المنافسات التي نظمها الاتحاد البولندي لسباقات الخيل على مضمار العاصمة وارسو، وذلك في الشوط الثالث عن طريق المهرة ليلى دي فياليتس (ايه اف البحر/ فوشي دي فياليتس بنت باسق الخالدية).

كما تصدرت الفرس شنذرة الفلاح (مجد العرب/ شقراء بنت السعودي) الشوط السادس، والمهرة سارية الفلاح (ايه اف البحر/ شقراء بنت السعودي) الشوط الثامن.

وأكد محمد عبيد الخيال أن التتويج بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات الخيول العربية الأصيلة في بولندا يمثل دافعاً نحو المزيد من الإنجازات في المنافسات القادمة.

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