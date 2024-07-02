فرسان الإمارات يتألقون في تحدي القدرة بالبرتغال

المصدر: متابعة – علي الظاهري

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تألق فرسان الإمارات في ختام بطولة «ريد هيبيكو باروكا دي ألفا» لتحدي القدرة التي أقيمت في البرتغال تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتوج الفارس سالم ملهوف بالمركز الأول في تحدي الـ 160 كلم على صهوة الفرس التي حقق معها لقب بطولة العالم في 2021 «هالة» لإسطبلات M7، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «ديفا دي جاليما»، واحتل المركز الثالث الفارس سعيد سالم المهيري بطل العالم للشباب والناشئين في 2017 و2019 و2021 وذلك على صهوة «بيغز لا ماجور» لإسطبلات M7.

وتصدر فرسان الإمارات من إسطبلات M7 المشهد بعد احتكارهم المراكز الأربعة الأولى في سباق 120 كلم، حيث توج بالمركز الأول سعيد الخياري على صهوة «مافير 75»، ونال المركز الثاني راشد أحمد الكتبي على صهوة «هويامي» يليه في المركز الثالث راشد سعيد الكتبي على صهوة «اس دبليو» فيما جاء في المركز الرابع عيسى إسماعيل على صهوة «هالو دالتس».

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