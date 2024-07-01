«عبية عذبة» بطلة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في ويندسور

المصدر: ويندسور - البيان

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توجت الفرس «عبية عذبة» لدلمان ريسنج، بإشراف بيتر جي همرسلاي، وقيادة فيل دينيس، بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للفئة الثانية، والذي أقيم بمضمار رويال ويندسور بالمملكة المتحدة، أول من أمس، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور قياسي من الجماهير بلغ أكثر من 5 آلاف متفرج. ويقام المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

واجتمع لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك البالغ قيمة جوائزه المالية 20 ألف جنيه إسترليني، 5 من نخبة الخيول في بريطانيا وفرنسا، وحققت «عبية عذبة» الفوز بسهولة وبفارق 3 أطوال بالرغم من مطاردة «فريدة العز»، التي تملكها شركة النجيفي للسباقات، بإشراف جيمس اوين، وقيادة سام هتشكوت.

وتمكنت «عبية عذبة» التي احتلت المركز الثالث في هذا السباق في عام 2022، بعد أن احتلت المركز الرابع في عام 2021، من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:17:14 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «ابستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف مدرب نيوماركت جيمس أوين، وقيادة دراج كينان.

تتويج

شهد السباق وتوج الفائزين منصور عبد الله بالهول الفلاسي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمهور غفير بلغ أكثر من 5 آلاف متفرج من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة.

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