«لوس أنجلوس» يتوج بلقب الـ«ديربي الأيرلندي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «لوس أنجلوس» بلقب سباق الـ«ديربي الأيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، برعاية «سوق دبي الحرة»، الذي أقيم على مضمار «ذا كرا» في أيرلندا، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.28.15 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «صنواي» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ديفيد منويزير. وجاء في المركز الثالث «أمبينتي فريندلي»، بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدرب جيمس فانشاو.

داش ستيكس

كما شهدت الأمسية حضوراً مميزاً لمضمار وإسطبلات جبل علي من خلال رعايتهما للشوط الثالث «مضمار وإسطبلات جبل علي داش ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم»، الذي ظفر به «ماي ميت ألفي» بقيادة الفارس كولن كين وإشراف المدرب جير ليونز، مسجلاً زمناً 1.12.74 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «أنيو سيرا» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب جون جيمس فين.

علاقات تاريخية

وأكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، أن وجودهم في الأمسية يأتي استمراراً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في دعم ورعاية السباقات المحلية والعالمية، والذي تجلى بشكل كبير عبر رعايتهم للشوط الثالث في أمسية الـ«ديربي الأيرلندي»، إضافة إلى رعاية أحد أشواط «الأوكس الأيرلندي»، الذي سيقام هذا الشهر.

وأشاد في تصريحات خاصة لـ«البيان» بالعلاقة التاريخية التي تجمع المضمار الأصفر بمضمار «ذا كرا» العريق في أيرلندا، والتي تأتي ضمن أهدافنا الرئيسية في تقوية العلاقات وتوطيد التعاون، إضافة إلى تبادل الخبرات مع كل المضامير العالمية، كاشفاً في الوقت ذاته عن نية الجانبين تطوير هذه العلاقة والوصول بها إلى مرحلة جديدة تصب في خدمة السباقات المحلية والعالمية.

وأضاف: «إن مضمار «ذا كرا» يمتلك معظم الخصائص التي يتمتع بها مضمار جبل علي من ناحية التنظيم والهندسة المعمارية التي تتسم بالبساطة، إضافة إلى الإقبال الجماهيري والشعبية الكبيرة التي تحظى بها سباقاتها».

وفي باقي أشواط الأمسية، حقق «هنري ماتيس» لقب شوط «غين ريلواي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين، بينما ظفر «لورد ماسوسوس» بلقب شوط «كولم ماكلوكلين سيلبريشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، بقيادة الفارس غاري كارول وإشراف المدرب جوزيف مورفي.

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